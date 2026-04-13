آخر تطورات واقعة سيدة البحيرة.. ماذا كشفت تحقيقات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 أبريل 2026 03:29 مساءً - بعد تحريات الاجهزة الامنية بشأن الواقعة التي حدثت في البحيرة بشأن تعدي الجيران على السيدة ومقتل صغيرتيها بسبب الاثار تبيين انه كان هناك ملابسات وذلك بعد انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن ان السيدة تزعم ان جيرانها قاموا بالتنقيب في منزلها عن الاثار وقاموا بالاعتداء عليها واحتجزوها وقتلوا الاطفال وذلك باحدى مراكز محافظة البحيرة مدينة دمنهور.

ما كشفته وزارة الداخلية بشأن واقعة البحيرة

بعد فحص الاجهزة الامنية بمحافظة البحيرة وخاصة مدينة دمهور تبين ان تلك البلاغات ما هي إلا بلاغات كيدية لا صحة لها وبعد استجواب الشرطة لشقيقان السيدة المدعية انفوا ما قامت به من ادعاء عليهم وما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وما قامت به ما هو إلا بلاغ لإثارة البلبلة وذلك لوجود اختلافات جيرة فيما بينهم.

إنكار المدعي عليهم بشأن قضية البحيرة

بعد ان قام مركز الامن بدمنهور باحضار المدعي عليهم بشأن واقعة سيدة تعدى جيرانها عليها وقتل اطفالها واحتجازها، تبين انه لا اساس من صحة هذه الاداعاءات وما هي الا ادعاءات كيدية وذلك بعد ان تبين ان هذه السيدة دائمة الخلاف مع جيرانها وليس العكس.

شهود عيان من اقارب المدعية انكروا واقعة البحيرة

وبعد سؤال لجنة الشرطة نجلي شقيق المدعية فلاحان مقيمان في نفس المركز تبين انه هذه السيدة دائما على خلاف مع جيرانها وقد تكون هي المتسببة في هذه الواقعة وليس الجيران وهذا ما اوضحته لجنة الشرطة في مركز دمنهور محافظة البحيرة بعد سؤال اقاربها.

شهادة المدعية في واقعة البحيرة

وبسؤال القائمة بالنشر المقيمة في مركز دمنهور محافظة البحيرة ايدت ما تم ذكره على انها اختلقت تلك الخلافات بينها وبين جيرانها وليس ما تم نشره وذكره على مواقع التواصل الاجتماعي وقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها وشأن ما قامت به من اعمال وما تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي وتزييف الحقائق.