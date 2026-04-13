تلوين البيض في شم النسيم بطريقة آمنة.. طرق...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 أبريل 2026 03:29 مساءً - يعتبر تلوين البيض في "شم النسيم" من أبرز طقوس الاحتفال بهذه المناسبة المميزة، حيث يحرص الكثيرون على إضفاء لمسات جمالية مميزة على مائدة العيد، ومع تزايد الوعي الصحي، تتجه فئات كبيرة إلى استخدام مكونات طبيعية تمنح ألوانًا جذابة دون أي مواد صناعية.

طرق تلوين البيض بمواد طبيعية

نستعرض لكم مجموعة من الطرق المنزلية البسيطة لتلوين البيض، وذلك للحصول على ألوان مختلفة باستخدام مكونات متوفرة في كل بيت:

للحصول على لون وردي جذاب، يمكن تقطيع البنجر وسلقه في كمية مناسبة من الماء لمدة تتراوح بين 10 و15 دقيقة، وبعد ذلك، يُصفى الماء ويوضع فيه البيض المسلوق، ويُترك حتى يكتسب اللون المطلوب.

تستخدم أوراق الكرنب البنفسجي عن طريق غليها في الماء، ثم يُنقع البيض في السائل الناتج لمدة تتراوح بين 15 و30 دقيقة، للحصول على درجات لونية مميزة بين الأزرق والبنفسجي.

توضع قشور البصل الأحمر أو الأصفر في ماء مغلي، ثم يُضاف البيض ويُترك لبعض الوقت، ما يمنحه لونًا برتقاليًا طبيعيًا مميزًا.

للحصول على لون بني، يُسلق البيض أولًا، ثم يُنقع في الشاي الأسود أو القهوة لفترة كافية حتى يصل إلى الدرجة المطلوبة.

مظاهر الاحتفال بشم النسيم في مصر

من أبرز المظاهر الاحتفالية المرتبطة بعيد الربيع هو تلوين البيض، حيث يحرص المصريون على إحياء هذه العادة سنويًا في أجواء مليئة بالبهجة، ورغم توفر الألوان الصناعية في الأسواق، تتجه العديد من الأمهات إلى البحث عن بدائل طبيعية وآمنة، خاصة مع تزايد القلق من تأثير المواد الكيميائية على صحة الأطفال، وأيضًا الخروج والتنزه وتناول الأسماك المملحة من أهم مظاهر الاحتفال بهذه المناسبة.