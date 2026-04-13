معشوق الجماهير.. معلق مباراة الهلال ضد السد بدور...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 أبريل 2026 03:29 مساءً - يستضيف الهلال السعودي نظيره السد القطري، مساء اليوم الاثنين 13 أبريل 2026، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2025-2026، في مواجهة آسيوية كبرى يحتضنها «استاد الأمير عبد الله الفيصل».

قمة خليجية بنكهة آسيوية الزعيم يسعى لتأكيد التفوق أمام السد

يدخل الهلال اللقاء بطموح كبير من أجل تحقيق فوز يضمن له قطع نصف الطريق نحو الدور القادم، مستنداً إلى حالة من الاستقرار الفني في نتائجه الأخيرة حيث لم يتلقي أي هزيمة في آخر 5 مباريات (انتصاران و3 تعادلات).

ويأمل الزعيم في استغلال عاملي الأرض والجمهور لمواصلة مشواره القوي في البطولة القارية.

في المقابل، يحل السد ضيفاً ثقيلاً باحثاً عن العودة بنتيجة إيجابية تعزز من حظوظه قبل لقاء الإياب، ويمتلك الفريق سجلاً جيداً في جولاته الأخيرة بتحقيقه 3 انتصارات مقابل تعادل وهزيمة وحيدة في آخر 5 مواجهات خاضها، ويسعي السد لتقديم عرض قوي يليق بسمعة الكرة القطرية في قلب جدة.

معلق مباراة الهلال ضد السد

أسندت إدارة القنوات الناقلة مهمة التعليق على أحداث المباراة إلى المعلقين علي سعيد الكعبي (عبر بي إن سبورتس) و خليل البلوشي (عبر قناة الكأس)، واللذان سيتوليان وصف مجريات اللقاء صوتياً، في المواجهة التي يديرها تحكيمياً الحكم شون إيفانز.