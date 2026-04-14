اطّلع على قائمة مجانية مفتوحة.. القنوات الناقلة لمباراة الهلال...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 أبريل 2026 11:19 صباحاً - يلتقي فريق الهلال السعودي مع نظيره السد القطري مساء اليوم الإثنين في مواجهة مرتقبة ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2025-2026، في لقاء يُنتظر أن يحمل الكثير من الإثارة بين اثنين من كبار القارة الآسيوية.

ملعب مباراة الهلال ضد السد

ويحتضن ملعب الأمير عبدالله الفيصل بمدينة جدة هذه المواجهة القوية، التي تأتي ضمن الأدوار الإقصائية للبطولة القارية، وسط حضور جماهيري كبير متوقع لمساندة الزعيم في واحدة من أهم محطات الموسم.

الهلال ضد السد في مواجهة من العيار الثقيل

ويدخل الهلال اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما قدم مستويات مميزة خلال دور المجموعات، أنهى بها مشواره متصدرًا لمنطقة الغرب برصيد 22 نقطة دون أي خسارة، بعدما حقق 7 انتصارات وتعادلًا وحيدًا، ليؤكد جاهزيته الكاملة للمنافسة على اللقب.

أما السد القطري، فيخوض المواجهة بطموحات كبيرة رغم صعوبة المهمة، بعدما نجح في حجز مقعده بدور الـ16 عقب احتلاله المركز الثامن في ترتيب منطقة الغرب برصيد 8 نقاط، ويسعى لتحقيق مفاجأة أمام أحد أبرز المرشحين للتتويج.

ماذا ينتظر الفائز من مباراة الهلال والسد؟

ويترقب الفائز من هذه المواجهة اختبارًا قويًا في الدور ربع النهائي، حيث سيضرب موعدًا مع فيسيل كوبي الياباني في المرحلة المقبلة من البطولة، ما يزيد من أهمية وصعوبة اللقاء بالنسبة للفريقين.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد السد

ومن المقرر أن تُنقل المواجهة عبر شبكة قنوات beIN Sports، بالإضافة إلى قناة الكأس الرياضية، مع تغطية تحليلية شاملة قبل انطلاق المباراة وبعد نهايتها.