اضبط ساعتك على التوقيت الجديد.. موعد تغيير التوقيت...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 18 أبريل 2026 12:33 مساءً - يتساءل المواطنون حول موعد تغير التوقيت الصيفي خاصةً مع اقتراب نهاية فصل الربيع وحلول فصل الصيف، حيث بدأت الحكومة المصرية في تطبيق نظام التوقيت الصيفي والشتوي وفقاً لقانون 24 لسنة 2023 وتطبيقاً لتوجيهات الدولة لترشيد استهلاك الطاقة والاستفادة من ضوء النهار.

موعد تغيير الساعة إلى التوقيت الصيفي 2026

بدأ التوقيت الشتوي في 31 أكتوبر 2025 ويستمر حتى أخر جمعة في إبريل الحالي لينتهي ويبدأ التوقيت الصيفي الجمعة القادمة بتاريخ 24 إبريل 2026، حيث يفترض أن يتم تطبيق التوقيت الصيفي في منتصف ليلة الجمعة لتصبح الساعة 1 صباحاً بدلاً من 12 صباحاً.

اختيار يوم الجمعة لتغيير الساعة

يفترض تغيير التوقيت الصيفي في نهاية شهر إبريل الجاري، ويفضل أن يتم اختيار يوم الجمعة باعتباره عطلة رسمية من العمل والدراسة ولتجنب أي مشاكل أو تغيير عشوائي في المواعيد.