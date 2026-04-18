بدون تشفير وتقطيع.. كيفية مشاهدة مباراة تشيلسي ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 18 أبريل 2026 12:33 مساءً - تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإنجليزية مساء اليوم السبت 18 أبريل 2026 نحو ملعب «ستامفورد بريدج»، حيث يستضيف نادي تشيلسي نظيره مانشستر يونايتد في قمة مباريات الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.

موقف تشيلسي ومانشستر يونايتد قبل اللقاء

يدخل البلوز المواجهة وعينهم على النقاط الثلاث لتعزيز موقفهم في جدول الترتيب، خاصة بعد خسارتهم في لقاء الذهاب أمام الشياطين الحمر بنتيجة (2-1)، ويمر تشيلسي بفترة تذبذب في النتائج، حيث حقق فوزين مقابل 3 هزائم في آخر 5 مواجهات له بمختلف المسابقات.

على الجانب الآخر، يطمح مانشستر يونايتد لتكرار تفوقه والعودة بنتيجة إيجابية من لندن، رغم معاناته مؤخراً؛ حيث لم يحقق سوى فوز واحد وتعادل مقابل 3 هزائم في لقاءاته الخمس الأخيرة.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد مانشستر يونايتد

تُنقل أحداث المباراة حصرياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس وبالتحديد عبر beIN Sports HD 1 و beIN 4K.

كيفية مشاهدة مباراة تشيلسي ضد مانشستر يونايتد عبر الإنترنت

يمكن للجماهير متابعة مباراة تشيلسي ضد مانشستر يونايتد، عبر الإنترنت من خلال تطبيق "beIN Connect" أو منصة "TOD TV" التابعة لشبكة بي إن سبورتس، والتي توفر تغطية شاملة وحصرية لمباريات "البريميرليج" بجودة عالية عبر الأجهزة الذكية.