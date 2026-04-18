لا يفوتك صراع المربع الذهبي.. موعد مباراة تشيلسي...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 18 أبريل 2026 12:33 مساءً - تتجه أنظار عشاق الكرة الإنجليزية إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع بين تشيلسي ومانشستر يونايتد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025/2026، ويحتضن اللقاء ملعب ستامفورد بريدج، في مواجهة قوية يسعى خلالها الفريقان لاستعادة التوازن بعد تعثرهما في الجولة الماضية.

ترتيب مانشستر يونايتد وتشيلسي قبل مواجهة اليوم

يدخل مانشستر يونايتد المباراة وهو يحتل المركز الثالث برصيد 55 نقطة، لكنه تعرض لهزيمة مفاجئة أمام ليدز يونايتد بهدفين مقابل هدف، بينما يأتي تشيلسي في المركز السادس برصيد 48 نقطة بعد خسارته الثقيلة أمام مانشستر سيتي بثلاثية دون رد.

موعد مباراة تشيلسي ضد مانشستر يونايتد

تنطلق صافرة البداية مساء اليوم السبت في تمام:

9:00 مساءً بتوقيت القاهرة

10:00 مساءً بتوقيت السعودية

القناة الناقلة لمباراة تشيلسي ضد مانشستر يونايتد

تُذاع المباراة عبر شبكة beIN Sports، وتحديدًا على قناة beIN SPORTS 1، ويتولى التعليق على أحداث اللقاء المعلق الجزائري حفيظ دراجي، وتحمل المباراة أهمية كبيرة للفريقين، حيث يسعى مانشستر يونايتد لتعزيز موقعه في المربع الذهبي، بينما يطمح تشيلسي للعودة إلى سكة الانتصارات والمنافسة على المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية.