اطّلع على مجانًا بدون تقطيع.. القنوات الناقلة لمباراة الرمثا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 أبريل 2026 01:34 مساءً - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرمثا ضيفاً على نظيره الحسين، إربد مساء اليوم الأربعاء 15 أبريل 2026، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الأردني لموسم 2025-2026، في مواجهة مرتقبة يحتضنها «استاد الحسن».

طموح الحسين يصطدم برغبة الرمثا في تحسين المسار

يدخل فريق الحسين اللقاء برغبة قوية في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية، مستنداً إلى حالة من الاستقرار في نتائجه الأخيرة حيث حقق 3 انتصارات مقابل هزيمتين في آخر 5 مباريات خاضها. ويأمل الفريق في الخروج بنتيجة مرضية تُحسن من وضعه في المنافسة المحلية.

في المقابل، يدخل الرمثا المواجهة بطموح العودة إلى طريق الانتصارات، حيث يمر الفريق بفترة من تذبذب النتائج مؤخراً بتلقيه هزيمتين مقابل فوزين وتعادل وحيد في آخر 5 جولات. ويسعى الرمثا لتقديم عرض قوي يعوض به الجماهير عن خسارته في آخر مواجهة جمعت الفريقين، والتي انتهت لصالح الحسين بنتيجة (3-1).

القنوات الناقلة لمباراة الحسين والرمثا

تتولى القناة الرياضية الأردنية الرسمية نقل أحداث المباراة قمة اليوم بين تلكبيرين الحسين إربد ونظيره فريق الرمثا مباشرة، مع تقديم تغطية شاملة واستوديو تحليلي خاص يضم نخبة من الرياضيين لتحليل كافة الجوانب الفنية للقاء.