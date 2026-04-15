استعدوا لرياح الخماسين في مصر.. عواصف رملية وأتربة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 أبريل 2026 01:34 مساءً - تحذر الأرصاد الجوية من تقلبات درجات الحرارة في الفترة المقبلة مؤكدة تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية محملة بالرمال والأتربة مع الاستمرار فى إرتفاع درجات الحرارة.

متى تنتهي الموجة الحارة في مصر؟

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن غدًا الخميس تصل الأجواء الحارة إلى ذروتها، ويسيطر الطقس الحار على البلاد خلال ساعات النهار ويبدأ في الاعتدال ليلًا، وبالتزامن مع وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا فمن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق.

وقد أشارت عضو هيئة الأرصاد الجوية الدكتورة منار غانم أن درجات الحرارة تسجل ارتفاع ملحوظ يتجاوز المعدلات الطبيعية بنحو 5 درجات مئوية، وتصل درجة الحرارة أثناء ذروتها غدًا في القاهرة إلى 36 درجة مئوية وتبدأ في الانكسار تدريجيًا من يوم الجمعة 17 من إبريل، حيث تنخفض درجة الحرارة إلى 30 درجة مئوية وتستمر في الانخفاض حتى تصل إلى 27 درجة مئوية يومي السبت والأحد.

