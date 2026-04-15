عمرو أبو العزم: إطلاق برنامج صكوك بقيمة 2 مليار جنيه قبل نهاية العام

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 15 أبريل 2026 05:11 صباحاً - فاطمة أبو زيد_ قال عمرو أبو العزم، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إرادة فاينانس، إنها تستهدف تنفيذ عملية توريق قبل نهاية العام، بجانب العمل بالتوازي على إطلاق برنامج صكوك ضخم.

وأضاف أبو العزم في تصريحات خاصة لبوابة دوت الخليج جورنال أن حجم برنامج الصكوك المستهدف يبلغ 2 مليار جنيه، على أن يتم تنفيذ المرحلة الأولى منه بنهاية العام الجاري.

ولفت إلى أن برنامج الصكوك سيتم تنفيذه على مراحل وليس دفعة واحدة، باعتباره برنامجًا استراتيجيًا طويل الأجل.

واستبعد توريق أكثر من 25% إلى 30% من المحفظة، موضحًا أن حجم التوريق المحتمل قد يصل إلى نحو مليار جنيه.

وأشار إلى أن الشركة تستهدف رفع محفظة التمويل بنسبة 50% خلال العام لتتجاوز 2 مليار جنيه، مع مستهدف بلوغ متوسط حجم التمويل نحو 400 مليون جنيه.

وأكد أن العام الحالي سيشهد توسعًا أكبر في منتجات الشركة، خاصة بعد الحصول على رخصة تمويل المشروعات المتوسطة التي تم العمل بها خلال الأشهر الستة الماضية.

الشركة تتوسع في التمويل الإسلامي وتقترب من الحصول على رخصة التكنولوجيا المالية

وأوضح أن الشركة تعمل حاليًا على تعزيز منتجات التمويل الإسلامي، إلى جانب المضي في إجراءات الحصول على رخصة التكنولوجيا المالية، ما يجعلها من الشركات القليلة التي تجمع بين عدد واسع من المنتجات التمويلية.

وأشار إلى التعاون مع عدد من شركات التكنولوجيا المالية والدفع الإلكتروني، من بينها Fawry وBosta، إضافة إلى شركات أخرى في منظومة الدفع والتحصيل.

وأكد أن الشركة تعمل على توسيع قاعدة العملاء وتنويع المنتجات التمويلية، بما يدعم خطتها للنمو ويعزز قدرتها على خلق منتجات جديدة خلال الفترة المقبلة.

