درجات حرارة غير مسبوقة في أمريكا اليوم.. موجة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 أبريل 2026 01:34 مساءً - شهدت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الأربعاء درجات حرارة مرتفعة لم تشهدها من قبل، وذلك بعد أن شهدت عواصف شديدة ضربت مدن كبيرة يوم الإثنين، وتأتي درجات الحرارة مصحوبة بموجة حر طويلة لم تعتد عليها المدن خلال شهر إبريل الجاري.

أخبار الطقس في أمريكا اليوم الأربعاء

تتوقع هيئة الأرصاد في الولايات المتحدة ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة اليوم الأربعاء مع استمرارها لفترة طويلة قد تصل إلى يوم الأحد المقبل، ذلك وقد صرح كبير خبراء الأرصاد في أمريكا جون فيريك بأن درجات الحرارة ستشهد ارتفاع شديد قد يصل إلى 32 درجة مئوية في عدة مدن مثل واشنطن ونيويورك وجورجيا.

