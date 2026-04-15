ضبط سيدة ادعت رغبتها الانتحار بسبب خلافات أسرية بينها وبين طليقها بطنطا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 15 أبريل 2026 02:32 مساءً - في إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن إبداء إحدى السيدات رغبتها في الإقدام على الانتحار لخلافات بينها وطليقها أدت لتردي أوضاعها النفسية والمعنوية.

بالفحص أمكن تحديد السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو مقيمة بدائرة قسم شرطة أول طنطا، وبسؤالها نفت إقدامها على الانتحار، وقررت بتصويرها مقطع الفيديو المشار إليه لمرورها بضائقة نفسية لخلافات بينها وبين طليقها محرر بشأنها محاضر ومنظورة أمام القضاء، وكذا حدوث مشاجرة بينهما بتاريخ 10 الجاري لخلافات حول رؤية نجلهما، وقيامها في وقت لاحق بحذف مقطع الفيديو، وتم استدعاء طليقها يعمل بالخارج ومتواجد حالياً بالبلاد، وبسؤاله أيد ما سبق، وتم أخذ التعهد اللازم عليه بعدم التعرض لطليقته.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.