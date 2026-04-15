ضبط سائق "ميكروباص" لتحصيله أجرة أزيد من المقررة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 15 أبريل 2026 02:32 مساءً - فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة "ميكروباص" بتقسيم خط السير بقصد تحصيل أجرة أزيد من الركاب عن الأجرة المقررة.
بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وقائدها (سائق "لايحمل رخصة قيادة"- مقيم بدائرة قسم شرطة أول الفيوم).. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وقيامه بتقسيم خط السير بقصد تحصيل أجرة أزيد من الأجرة المقررة.
تم التحفظ على السيارة.. وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.