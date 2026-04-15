”أول ألبوم لينا”.. الفنان المصري تامر حسني يستعيد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 أبريل 2026 01:34 مساءً - نشر تامر حسني منذ ساعات قليلة منشور على موقع من مواقع التواصل الاجتماعي (الانستجرام) يشارك جمهوره ذكرياته الاولى في مشواره الفني الذي جمعه مع الفنانه العربيه القديرة شيرين عبد الوهاب كتب قائلاً :

"يلا اتفضلوا كلموني عن ذكرياتكم مع الالبوم التاريخي ده، البوم تامر وشيرين"

موضحاّ ان هذا البوم كان اول البوم له وللفنانة شيرين قائلاً :

"ده اول البوم لينا" !

وكشف ايضاً عن طبيعة الالبوم قائلاً :

"كان كل واحد فينا مغني نص الالبوم 4 اغاني لوحده واغنيتين بيجمعونا مع بعض، زي لو خايفة ولو كنت نسيت"،

كما وجّه تحية خاصة للمنتج نصر محروس قائلاّ :

"تحية من القلب للشخص اللي اختار من بينهم تامر حسني وشيرين عبد الوهاب عشان يقدمهم في البوم واحد".

ثم اختتم منشوره مع جمهوره بروح مرحة وقال :