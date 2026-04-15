ضربة موجعة لـ ارتيتا.. قائمة غيابات آرسنال ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 أبريل 2026 03:37 مساءً - تلقى الجهاز الفني لنادي أرسنال بقيادة ميكيل أرتيتا عدة ضربات قبل المواجهة المرتقبة أمام سبورتنج لشبونة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بسبب الغيابات المؤثرة التي تضرب صفوف الفريق اللندني قبل اللقاء الحاسم على ملعب الإمارات.

غيابات أرسنال ضد سبورتنج لشبونة

تحوم الشكوك حول جاهزية الثنائي الهجومي مارتن أوديغارد وبوكايو ساكا للمشاركة في المباراة، بعدما تعرضا لإجهاد بدني خلال الفترة الأخيرة، وسط ترقب من الجهاز الطبي لحسم موقفهما النهائي قبل انطلاق المواجهة

ولا تتوقف معاناة أرسنال عند هذا الحد، إذ يعاني الفريق أيضًا من غيابات أخرى تضرب الخطين الدفاعي ووسط الملعب، وهو ما يضع أرتيتا أمام تحدٍ كبير في اختيار تشكيلته الأساسية للمباراة المرتقبة.

دفعة معنوية لـ سبورتنج قبل مواجهة آرسنال في التشامبيونز

يفتقد سبورتنج لشبونة بعض عناصره أيضًا، إلا أن الفريق البرتغالي تلقى خبرًا إيجابيًا باستعادة لاعب الوسط مورتن هيولماند بعد انتهاء عقوبة الإيقاف، ليدعم صفوف فريقه في واحدة من أهم مباريات الموسم

ويدخل أرسنال المباراة بأفضلية الفوز ذهابًا بهدف دون رد، لكنه يدرك أن أي تعثر قد يعيد سبورتنج إلى المنافسة ويهدد حلم التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.