لايف الأسطورة مباشر.. بث مباشر مباراة الترجي التونسي...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 18 أبريل 2026 05:19 مساءً - حين تصل البطولة إلى هذا الحد تتحول المباريات إلى صراع مفتوح بين الجرأة والحذر وهذا ما ينتظر الترجي التونسي في رحلته إلى جنوب إفريقيا حيث يواجه ماميلودي صن داونز في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا موسم 2025-2026 في لقاء لا يحتمل الخطأ، الملعب لن يكون مجرد مساحة للعب بل ساحة اختبار لكل قرار وكل تحرك وكل لحظة تركيز أو تراجع.

نتيجة الذهاب منحت صن داونز الأفضلية لكنها لم تنه القصة بعد هدف وحيد قد يبدو بسيطًا لكنه في هذا التوقيت من البطولة يصبح ثقيلًا لأنه يفرض على الترجي الدخول في المباراة بعقلية هجومية مع ضرورة الحفاظ على التوازن.

الفريق التونسي يعرف أن هدفًا واحدًا قد يعيده للمنافسة لكن استقبال أي هدف سيجعل المهمة أكثر تعقيدًا لذلك سيحتاج إلى إدارة المباراة بذكاء شديد يجمع بين الجرأة والانضباط.

أما صن داونز فيتعامل مع اللقاء من موقع مختلف حيث لا يحتاج إلى المخاطرة بل إلى الحفاظ على إيقاعه واستغلال أي

تقام مباراة الترجي التونسي ضد صن داونز اليوم السبت 18 أبريل 2026 على ملعب لوفتوس فيرسفيلد في بريتوريا وهو ملعب يعرف كيف يصنع أجواءً صعبة على المنافسين.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة في توقيت يمنح المباراة طابعًا خاصًا حيث تسبق الأمسية الكروية ذروة الإثارة.

كيفية مشاهدة مباراة الترجي التونسي ضد صن داونز

يمكن متابعة اللقاء عبر شاشة beIN SPORTS 3 HD حيث تقدم الشبكة تغطية شاملة تشمل استوديو تحليلي قبل المباراة يعرض قراءة فنية لأداء الفريقين بالإضافة إلى متابعة مباشرة دقيقة لكل أحداث اللقاء ثم تحليل ما بعد المباراة الذي يكشف تفاصيل اللحظات الحاسمة.

معلق مباراة الترجي التونسي ضد صن داونز

يتواجد المعلق عصام الشوالي لنقل تفاصيل مواجهة الترجي التونسي ضد صن داونز بأسلوبه المعروف الذي يرفع من إيقاع المباراة ويمنحها طابعًا دراميًا حيث تتحول كل هجمة إلى قصة وكل فرصة إلى لحظة انتظار مشحونة، صوته في مثل هذه المباريات لا يكون مجرد وصف بل عنصر إضافي يضخ الحياة في كل تفصيلة داخل الملعب.