العثور على جثمان الطفل الثاني ضحية حادثة الشورانية...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 18 أبريل 2026 05:19 مساءً - شهدت محافظة سوهاج في الأيام القليلة السابقة حادثاً أليماً يرجع إلى سقوط سيارة سوزوكي بداخلها عدد من الأشخاص من أعلى عبارة جزيرة الشورانية بمياه النيل، وهو ما دفع اللواء حسن عبد العزيز مدير الأمن بالمحافظة إلى إرسال قوات الإنقاذ النهري إلى موقع الحادثة عقب تلقي البلاغ مباشرةً.

إنقاذ الطفل الثاني في حادثة جزيرة الشورانية

استطاعت قوات الإنقاذ بعد رحلة بحث طويلة العثور على الطفلة الأولى وانتشال جثمانها هي وسيدة أخرى، فيما استمرت رحلة البحث النهري عن باقي المتواجدين داخل السيارة وبالفعل نجح الفريق في العثور على الطفل الثاني بعد ساعات بحث متواصلة.

نقل فريق الإنقاذ جثمان الطفلين إلى إلى إحدى المستشفيات بالمركز تحت تصرف النيابة العامة، حيث استمرت النيابة في التحقيق بشأن الواقعة لمعرفة التفاصيل كاملةً واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.