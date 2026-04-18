الجزيرة مباشر: ايران غير مستعدة لجولة محادثات جديدة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 18 أبريل 2026 05:19 مساءً - صرح أمس الجمعة 17-4-2026 الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستدخل إيران وتحصل على كل الغبار النووي الموجود في إيران وأشارت إلى امتلاك إيران نحو 970 رطلًا (440 كيلو جرامًا) من اليورانيوم المخصب والذي تعتقد أمريكا أنه مدفون تحت المواقع النووية المتضررة إثر الضربات الأمريكية العسكرية العام الماضي.

تصريح نائب وزير الخارجية الإيراينة

بينما نفى نائب وزير الخارجية الإيرانية "سعيد خطيب زاده" اليوم السبت الموافق 17 إبريل 2026 ما صرح به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن ما يخص تسليم طهران كل اليورانيوم الخاص بإيران، وأكد على عدم استعداد إيران لجولة محادثات جديدة مع واشنطن وذلك لعدم تخليها عن موقفها المتشدد ضد إيران.

وأضاف زاده أن إيران لن تسلم اليورانيوم المخصب للولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار الرئيس الأمريكي ترامب بعدم تمديد وقف إطلاق النار في حالة عدم التوصل إلى أي اتفاق بحلول أخر يوم من الهدنة الموافق يوم الأربعاء المقبل، مؤكدا علي استمرارية الحصار الأمريكي لموانئ إيران.