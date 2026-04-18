تطورات.. غلق مضيق هرمز مرة أخرى بعد قرار...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 18 أبريل 2026 05:19 مساءً - أعلنت الوسائل الإعلامية في إيران منذ قليل إعادة غلق مضيق هرمز مرة آخرى بعد أن كانت صرح وزير الخارجية الإيراني أمس بفتح المضيق والسماح للسفن التجارية بالمرور بآمان عبر ممرات محددة داخل المضيق.

جاءت تصريحات أمس بفتح مضيق هرمز بناءً على اتفاقات سابقة ناتجة عن مفاوضات إيرانية أمريكية، حيث سمحت إيران أمس لعدد محدد من السفن التجارية وسفن النفط بالمرور من المضيق وأعادت حركة الملاحة فيه بشكل كامل.

أعادت إيران غلق المضيق اليوم واصفةً الولايات المتحدة الأمريكية بنكث العقود بسبب استمرار الأخيرة في فرض سيطرتها على الملاحة الإيرانية واستمرارها في أمور القرصنة.

وأكدت المصادر بأن غلق المضيق سيستمر ما لم تقم الولايات المتحدة الأمريكية برفع القيود الموضوعة على مرور السفن الإيرانية بشكل كامل وآمن.