اطّلع على على المجانية.. القنوات الناقلة لمباراة باير ليفركوزن...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 أبريل 2026 12:33 مساءً - يستضيف ملعب «باي أرينا» مواجهة من العيار الثقيل عندما يلتقي بايرن ميونخ مع باير ليفركوزن في نصف نهائي كأس ألمانيا، في مباراة تحمل طابعًا حاسمًا لا يقبل القسمة على اثنين، حيث يسعى الفريقان لحجز بطاقة العبور إلى النهائي وسط اهتمام جماهيري كبير.

يدخل بايرن اللقاء بطموح استعادة هيبته في البطولة بعد غياب اللقب عنه في المواسم الأخيرة، معتمدًا على قوته الهجومية وكتيبته المليئة بالنجوم، وفي مقدمتهم هاري كين، حيث يأمل الفريق البافاري في فرض أسلوبه منذ البداية وتفادي أي مفاجآت قد تعرقل مسيرته نحو التتويج.

على الجانب الآخر، يعول ليفركوزن على عاملي الأرض والجمهور لمواصلة نتائجه القوية، خاصة بعدما أثبت نفسه كأحد أبرز الفرق المنافسة في ألمانيا مؤخرًا، مستندًا إلى تنظيم دفاعي قوي وسرعة في التحولات الهجومية، ما يجعله خصمًا صعبًا في مثل هذه المواجهات.

موعد مباراة بايرن ميونخ ضد باير ليفركوزن

تُقام المباراة يوم الأربعاء 22 أبريل 2026، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة، و9:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ضد باير ليفركوزن

يمكن متابعة المباراة عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية، الناقل الحصري للبطولة في المنطقة، كما تُذاع المواجهة تحديدًا على قناة AD Sports 1 بجودة عالية، وتوفر الشبكة تغطية تحليلية مميزة قبل وبعد اللقاء.