نعرض لكم الان تفاصيل خبر ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية وتراجع البنزين ونواتج التقطير خلال أسبوع من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 23 أبريل 2026 02:07 مساءً - _ قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأربعاء، إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة ارتفعت، في حين انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير خلال الأسبوع الماضي.

وأضافت أن مخزونات الخام زادت بنحو 1.9 مليون برميل لتصل إلى 465.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 17 أبريل، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته التي رجحت انخفاضًا قدره 1.2 مليون برميل.

