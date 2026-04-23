قرار صادم.. إبراهيم تاتليسس يعلن حرمان أبنائه من...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 أبريل 2026 01:30 مساءً - أثار الفنان التركي الشهير إبراهيم تاتليسس جدلًا واسعًا بعد إعلانه قرارًا غير مسبوق يقضي بالتبرع بكامل ثروته للدولة التركية، مع حرمان جميع ورثته منها بشكل رسمي، وذلك عقب تعافيه من أزمة صحية خطيرة مر بها مؤخرًا، القرار جاء متزامنًا مع تصعيد قانوني حاد داخل عائلته، ما زاد من حدة التفاعل مع القضية في الأوساط الإعلامية والشعبية.

إبراهيم تاتليسس يعلن التبرع بثروته للدولة بعد تعافيه من أزمة صحية

جاء إعلان تاتليسس بعد خروجه من المستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية شديدة نتيجة عدوى أصيب بها عقب جولة فنية، استدعت تدخلاً جراحيًا عاجلًا، وبعد تجاوز المرحلة الحرجة، خرج الفنان بتصريحات حاسمة أكد فيها قراره النهائي بشأن ثروته.

وقال: "لن يحصل أحد على فلس واحد، لقد أوصيت بكل أملاكي للدولة"، مشددًا على أن ثروته هي ثمرة جهده الشخصي عبر سنوات طويلة من العمل، ما يمنحه الحق الكامل في تحديد مصيرها دون أي ضغوط عائلية.

تصاعد الأزمة بين إبراهيم تاتليسس ونجله وصدور حكم قضائي بمنع الاقتراب

تزامن هذا القرار مع تصعيد غير مسبوق في الخلاف بين تاتليسس ونجله الأكبر أحمد، حيث أصدرت محكمة الأسرة في إزمير قرارًا يمنع الابن من الاقتراب من والده لمسافة تقل عن 3 كيلومترات.

كما ألزمت المحكمة أحمد بارتداء سوار إلكتروني للمراقبة، بحيث يتم إخطار السلطات فورًا في حال خرقه للقرار، وجاء هذا الحكم استنادًا إلى دعوى رفعها تاتليسس، اتهم فيها نجله بممارسة ضغوط وتهديدات مستمرة، إضافة إلى التدخل في شؤونه المالية وإدارة ممتلكاته.

محامي نجل تاتليسس يطعن في القرار والنزاع العائلي يتجه للتصعيد القضائي

من جانبه، رفض محامي أحمد تاتليسس الحكم القضائي، واعتبره غير مستند إلى مبررات قانونية كافية، مؤكدًا أن موكله لم يتواصل مع والده منذ أكثر من عام، وأعلن التوجه للطعن على القرار أمام الجهات المختصة.

وتعود جذور هذا النزاع إلى خلافات مالية وعقارية معقدة، بلغت ذروتها عندما تقدم أحمد بطلب لتعيين وصي على والده بدعوى عدم تمتعه بالأهلية النفسية، ورد تاتليسس بسلسلة من الدعاوى القضائية المضادة، شملت أيضًا حفيده ميرت، في قضية تتعلق بالاستيلاء على إحدى ممتلكاته.

ويُتوقع أن تستمر هذه القضية في جذب الاهتمام خلال الفترة المقبلة، خاصة مع أبعادها القانونية والإنسانية، وقرار التبرع بالثروة الذي يُعد سابقة لافتة في الوسط الفني التركي.