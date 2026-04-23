تعرف على ميعاد صرف معاش تكافل وكرامة شهر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 أبريل 2026 01:30 مساءً - تحرص وزارة التضامن الاجتماعي في الفترة الأخيرة على تطبيق الطرق الإلكترونية على خدمات المعاشات بهدف التسهيل على المواطنين، حيث أعلنت الوزارة عن طرق الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر مايو 2026 كما كشفت عن مواعيد الصرف المنتظر لنفس الشهر.

طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

يمكن الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة من خلال اتباع عدة الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة التضامن الإجتماعي. الدخول على خدمة الاستعلام عن المستفيدين من تكافل وكرامة. كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقم من واقع البطاقة. الضغط على زر استعلام الذي يظهر بعد كتابة الرقم القومي. التعرف على حالة بطاقة الرقم القومي والمبلغ المستحق للبطاقة السارية.



موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مايو القادم

حددت الوزارة موعد صرف المعاش المستحق للأسر الأكثر احتياجاً وكبار السن الذي حددته الوزارة لتلبية الاحتياجات الأساسية وتحسين الظروف المعيشية اليومية وتخفيف الأعباء عن الأسر الأولى بالرعاية، وذلك على أن يكون الميعاد في منتصف الشهر يوم 15 من الأماكن المحددة للصرف.