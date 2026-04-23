معشوق الجماهير.. معلق مباراة الزمالك ضد بيراميدز في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 أبريل 2026 01:30 مساءً - يتزايد اهتمام جماهير الكرة المصرية بموعد القمة المرتقبة بين الزمالك وبيراميدز، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026، في مواجهة قد يكون لها تأثير مباشر على شكل المنافسة على اللقب خلال الجولات الأخيرة.

وتحمل هذه المباراة طابعًا حاسمًا، في ظل تقارب النقاط بين الفريقين، ما يجعلها واحدة من أهم مواجهات الموسم، وقد تكون نقطة تحول في سباق التتويج بلقب الدوري هذا العام.

حكم مباراة الزمالك ضد بيراميدز

يدير اللقاء تحكيميًا الحكم الدولي محمد الغازي، ويعاونه كل من محمود أبو الرجال كمساعد أول، ويوسف البساطي كمساعد ثان، ومحمد العتباني حكمًا رابعًا، ويتولى محمد الشناوي مهمة حكم الفيديو (VAR)، ويعاونه أحمد حسام طه، بالإضافة إلى محمود دسوقي كمساعد إضافي لتقنية الفيديو.

موعد مباراة الزمالك ضد بيراميدز

يستضيف ستاد القاهرة الدولي هذه المواجهة مساء اليوم الخميس 23 أبريل 2026، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة

7:00 مساءً بتوقيت دول المغرب العربي.

8:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

9:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

10:00 مساءً بتوقيت أبوظبي

معلق مباراة الزمالك ضد بيراميدز

أسندت شبكة ON Sport مهمة التعليق على اللقاء إلى المعلق الرياضي بلال علام، والذي سيتولى وصف أحداث هذه القمة المنتظرة لجماهير الكرة داخل مصر وخارجها