أقوى أفلام الكرتون.. تردد قناة سبايدر أكشن الجديد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 أبريل 2026 01:30 مساءً - إذا كنت تبحث عن قناة للأطفال، فإن قناة سبايدر أكشن تعتبر من أفضل القنوات في مصر والوطن العربي، حيث تتمتع بتنوع العرض وتقدم المسلسلات والأفلام الكرتونية وعلى رأسهم قصص سبايدر مان التي يستمتع بها الصغار والكبار، وتحرص القناة على التحديث المستمر للقناة لضمان أعلى جودة للمشاهد.

التردد الجديد لقناة سبايدر اكشن علي النايل سات

التردد: 11179

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب : افقي (H)

معامل تصحيح الخطأ : 5/6

الجودة: (HD)

طريقة تنزيل قناة سبايدر اكشن خطوة بخطوة