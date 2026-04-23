التأمينات الاجتماعية تحدد موعد الزيادة السنوية لعام 2026 لأصحاب المعاشات .. اعرف التفاصيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 23 أبريل 2026 01:31 مساءً - يتابع أصحاب المعاشات خلال الفترة الحالية باهتمام كبير تفاصيل الزيادة السنوية المرتقبة لعام 2026، خاصة مع اقتراب منتصف العام في ظل انتظار إعلان رسمي يحدد قيمتها.

الزيادة السنوية للمعاشات 2026

وفي هذا السياق، أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن الزيادة السنوية للمعاشات تُطبق في الأول من يوليو من كل عام، وذلك وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 الذي ينظم صرف الزيادات الدورية.

نسبة الزيادة وموعدها

وأوضحت الهيئة أنها تواصل إعداد الدراسات الاكتوارية اللازمة لتحديد نسبة الزيادة الجديدة بما يحقق التوازن المالي ويضمن استدامة نظام التأمينات، مشيرة إلى أنه سيتم إعلان النسبة النهائية فور الانتهاء من الدراسات واعتمادها رسميًا.

وأكدت أن هذه الإجراءات تستهدف الحفاظ على حقوق أصحاب المعاشات مع مراعاة الأبعاد المالية للنظام التأميني، على أن يتم إعلان التفاصيل الكاملة قبل موعد التطبيق في يوليو المقبل.

