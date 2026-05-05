رقم ضخم يغير خريطة السياحة المصرية.. 300 ألف...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 5 مايو 2026 08:18 مساءً - في إطار توجه الدولة المصرية لتعزيز مكانتها السياحية عالميًا، أكد "مصطفى منير" الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، أن قطاع السياحة يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة فيما يتعلق بزيادة الطاقة الفندقية وتعظيم الاستفادة من المقومات الطبيعية والثقافية المتنوعة التي تتمتع بها مصر.

خريطة السياحة المصرية

أوضح منير أن الهيئة تنفذ استراتيجية واضحة تستهدف تحقيق تنمية سياحية مستدامة، من خلال التركيز على مناطق بعينها تُعد من أهم بؤر الجذب السياحي، وعلى رأسها جنوب سيناء ومنطقة البحر الأحمر، التي تمثل العمود الفقري للنشاط السياحي في البلاد.

وأشار إلى أن منطقة البحر الأحمر شهدت خلال نحو 35 عامًا طفرة كبيرة في البنية الفندقية، حيث نجحت الهيئة في إضافة قرابة 110 آلاف غرفة فندقية، إلى جانب أكثر من 106 آلاف وحدة إسكان سياحي، ليصل الإجمالي إلى نحو ربع مليون وحدة سياحية، وهو ما يعادل حوالي نصف الطاقة الفندقية في مصر.

300 ألف غرفة فندقية مستهدفة في 2030 بمصر

جاءت هذه التصريحات خلال مشاركته في الجلسة الثالثة من النسخة الخامسة لمؤتمر The Investor، حيث استعرض ملامح خطة الهيئة المستقبلية لتطوير القطاع.

وكشف منير أن الهيئة تستهدف الوصول بعدد الغرف الفندقية إلى نحو 300 ألف غرفة بحلول عام 2030، مشددًا على أن هذا الرقم لا يزال دون الإمكانات الحقيقية التي تمتلكها مصر، في ظل تنوع منتجاتها السياحية وقدرتها على جذب شرائح مختلفة من السائحين.

وأضاف أن المرحلة الحالية تشهد إعادة تنظيم شاملة لمنظومة الاستثمار السياحي، مع التركيز على معالجة التحديات المرتبطة بالإسكان السياحي، الذي لم يُستغل بالشكل الأمثل في فترات سابقة، ما أثر على كفاءة استخدام الأراضي.