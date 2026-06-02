رابط مباشر يلا شوت.. بث مباشر مشاهدة مباراة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 2 يونيو 2026 09:29 مساءً - يخوض المنتخب السعودي مواجهة ودية مهمة أمام نظيره الكولومبي ضمن استعداداته المتواصلة لخوض منافسات كأس العالم، وذلك في إطار البرنامج التحضيري الذي وضعه الجهاز الفني للوصول باللاعبين إلى أعلى درجات الجاهزية قبل انطلاق البطولة العالمية.

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وتقام المباراة في مدينة مورسيا الإسبانية، حيث يطمح الأخضر إلى تحقيق أكبر استفادة فنية ممكنة من هذا الاختبار القوي أمام أحد المنتخبات المعروفة بأسلوبها اللاتيني المميز. وتكتسب المواجهة أهمية خاصة كونها تمنح الجهاز الفني فرصة لتقييم جاهزية اللاعبين وتجربة بعض الخطط التكتيكية التي قد يعتمد عليها خلال منافسات المونديال.

ويسعى المنتخب السعودي إلى مواصلة التحضير بشكل مثالي من خلال مواجهة مدارس كروية مختلفة، بما يساعد اللاعبين على التأقلم مع أساليب اللعب المتنوعة التي قد يواجهونها خلال البطولة.

كما تمثل المباراة فرصة للوقوف على مستوى العناصر الأساسية والبديلة قبل الدخول في المرحلة الأخيرة من الاستعدادات.

وتندرج هذه المواجهة ضمن سلسلة من المباريات الودية التي يخوضها الأخضر خلال الفترة الحالية، بهدف رفع المعدلات البدنية والفنية وتعزيز الانسجام بين اللاعبين قبل خوض التحديات الرسمية.

ومن المقرر أن يواصل المنتخب السعودي برنامجه التحضيري بعد لقاء كولومبيا بمواجهة ودية أخرى أمام منتخب فنزويلا، ضمن خطة الإعداد النهائية قبل انطلاق كأس العالم.

توقيت انطلاق مباراة السعودية ضد كولومبيا

تنطلق مباراة السعودية وكولومبيا مساء الأحد، وسط ترقب جماهيري لمتابعة مستوى الأخضر قبل المشاركة في البطولة العالمية.

وجاءت مواعيد انطلاق اللقاء على النحو التالي:

- 8:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

- 7:00 مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية.

- 9:00 مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

كيفية مشاهدة مباراة السعودية وكولومبيا

يمكن متابعة المباراة مباشرة عبر شبكة SSC الرياضية، التي تتولى نقل أحداث اللقاء من خلال قناة SSC Sport 1 HD، لتمنح الجماهير فرصة مشاهدة المواجهة بجودة عالية.

كما يتوفر البث المباشر للمباراة عبر منصة "شاهد"، التي تتيح متابعة اللقاء عبر مختلف الأجهزة الذكية، بالإضافة إلى المنصات الرسمية الخاصة بالبطولة، ما يوفر أكثر من خيار أمام الجماهير الراغبة في متابعة أحداث المباراة لحظة بلحظة.

ويأمل المنتخب السعودي في تحقيق استفادة فنية كبيرة من هذه المواجهة، سواء على مستوى الانسجام بين اللاعبين أو تطبيق الأفكار التكتيكية الجديدة، قبل الدخول في الاختبار الحقيقي عندما تنطلق منافسات كأس العالم خلال الفترة المقبلة.