زواج عمر مرموش يتصدر الترند.. تفاصيل عقد قرانه...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 2 يونيو 2026 09:29 مساءً - تصدر النجم المصري عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعدما احتفل بعقد قرانه على جيلان الجباس في حفل لاقى اهتمامًا واسعًا من الجماهير ومحبي اللاعب.

وجاء حفل الزواج قبل انضمام مرموش إلى معسكر منتخب مصر المقام في الولايات المتحدة الأمريكية، استعدادًا للاستحقاقات المقبلة ليخطف الثنائي الأنظار وسط تفاعل كبير من المتابعين.

عمر مرموش يحتفل بعقد قرانه

احتفل عمر مرموش بعقد قرانه في أجواء عائلية مميزة وذلك بعد أشهر من إعلان ارتباطه رسميًا، وظهر نجم مانشستر سيتي برفقة زوجته في لقطات لاقت انتشارًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، كما حصل اللاعب على موافقة الجهاز الفني لمنتخب مصر على تأجيل انضمامه لبعثة الفراعنة بسبب ارتباطه بمراسم الزفاف.

من هي جيلان الجباس زوجة عمر مرموش؟

تعد جيلان الجباس من الشخصيات التي تفضل الابتعاد عن الأضواء رغم ارتباطها بأحد أبرز نجوم كرة القدم المصرية في الوقت الحالي، وظهرت للمرة الأولى بشكل لافت أمام الجمهور بعد إعلان خطوبتها على عمر مرموش قبل أن تعود للأضواء مجددًا مع حفل عقد القران.

دراسة جيلان الجباس في بريطانيا

حصلت جيلان الجباس على درجة البكالوريوس في دراسات الاتصال والإعلام من جامعة ساسكس البريطانية وهي من الجامعات المعروفة في المملكة المتحدة، وساعدتها دراستها الأكاديمية على بناء مسار مهني في مجالات التسويق والاتصال خلال السنوات الأخيرة.

عمل جيلان الجباس في التسويق

تشغل جيلان الجباس منصبًا في مجال التسويق والاتصال بإحدى شركات الاتصالات كما خاضت تجربة مهنية خارج مصر، حيث عملت لفترة في العاصمة البريطانية لندن بمجال الاستشارات المتعلقة بالأزياء، ويعكس مسارها المهني اهتمامها بالعمل في مجالات الإعلام والتسويق والعلاقات المهنية.

قصة ارتباط عمر مرموش وجيلان الجباس

بدأت قصة ارتباط الثنائي قبل عدة أشهر، حيث احتفل عمر مرموش بخطوبته على جيلان الجباس في ديسمبر الماضي وسط أجواء عائلية، ومع عقد القران عاد اسم الزوجين إلى صدارة اهتمامات الجمهور خاصة مع الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها نجم منتخب مصر ومانشستر سيتي.