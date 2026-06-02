لينك يلا شوت.. بث مباشر مشاهدة مباراة المغرب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 2 يونيو 2026 09:29 مساءً - يواصل المنتخب المغربي استعداداته المكثفة لخوض منافسات كأس العالم 2026، عندما يلتقي نظيره منتخب مدغشقر مساء الثلاثاء في مواجهة ودية تقام على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة المغربية الرباط، وتأتي المباراة ضمن البرنامج التحضيري الذي وضعه الجهاز الفني لأسود الأطلس من أجل الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية قبل انطلاق البطولة العالمية المرتقبة.

يدخل المنتخب المغربي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد النتائج الإيجابية التي حققها خلال الفترة الأخيرة، حيث قدم أداءً مميزًا في آخر تجاربه الودية عندما تفوق على منتخب بوروندي بخمسة أهداف دون رد، ليؤكد جاهزية عناصره واستمرار حالة الانسجام بين اللاعبين قبل التحديات المقبلة.

منتخب المغرب يستعد للمشاركة في كأس العالم

يسعى الجهاز الفني للمنتخب المغربي إلى تحقيق أكبر استفادة فنية من مواجهة مدغشقر، سواء من خلال تجربة بعض الأسماء الجديدة أو منح الفرصة لعدد من اللاعبين من أجل إثبات قدراتهم قبل الاستقرار على التشكيل الأساسي الذي سيخوض منافسات المونديال.

كما تمثل المباراة فرصة مهمة لتقييم الحالة البدنية للاعبين والاطمئنان على جاهزيتهم قبل السفر إلى أمريكا الشمالية، ومن المنتظر أن يخوض أسود الأطلس مباراة ودية أخيرة أمام منتخب النرويج يوم 7 يونيو الجاري، قبل الدخول بشكل كامل في أجواء كأس العالم.

مجموعة المغرب في كأس العالم

أسفرت قرعة كأس العالم 2026 عن وقوع المنتخب المغربي في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات البرازيل وأسكتلندا وهايتي، وهي مجموعة تحمل الكثير من التحديات والطموحات بالنسبة لرفاق أسود الأطلس.

ويبدأ المنتخب المغربي مشواره في البطولة بمواجهة قوية أمام منتخب البرازيل يوم 14 يونيو، ثم يلتقي منتخب أسكتلندا في الجولة الثانية يوم 20 يونيو، قبل أن يختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة منتخب هايتي يوم 25 من الشهر نفسه.

ويتطلع المنتخب المغربي إلى تقديم نسخة مميزة في البطولة العالمية، مستفيدًا من الخبرات التي اكتسبها اللاعبون خلال المشاركات الأخيرة والنتائج القوية التي حققها الفريق على الساحة الدولية

موعد مباراة المغرب ضد مدغشقر

تنطلق مباراة المغرب ومدغشقر مساء الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، بينما تبدأ عند السادسة مساءً بتوقيت المغرب.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب ضد مدغشقر

يمكن متابعة أحداث المباراة مباشرة عبر قناة الرياضية المغربية، الناقل الرسمي للمواجهة الودية، على أن يتولى المعلق الرياضي هشام فرج مهمة الوصف والتعليق على مجريات اللقاء.