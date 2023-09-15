عاجل.. تشكيل اتحاد العاصمة أمام الأهلي في نهائي السوبر الإفريقي

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أحمد جودة - القاهرة - كشف عبد الحق بن شيخة المدير الفني لفريق اتحاد العاصمة الجزائري، عن تشكيل فريقه الرسمي، الذي سيخوض به مواجهته النارية المرتقبة أمام فريق الأهلي، وذلك ضمن منافسات نهائي بطولة كأس السوبر الإفريقي لنسخة 2023.

تشكيل اتحاد العاصمة أمام الأهلي

وقرر بن شيخة التسلح بتشكيل ناري مكون من:-

في حراسة المرمى: أسامة بن بوط

في الدفاع: سعدي رضواني، ادم عليلات، زين الدين بلعيد، نبيل لامارا.

في الوسط: براهيم بن زازا، شيتا، أوريبوني.

في الهجوم: اسماعيل بلقاسمي، اسلام فتوحي، بوسيلو.

موعد مباراة الأهلي واتحاد العاصمة

من المقرر أن تنطلق صافرة بداية اللقاء، مساء اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة الحادية عشرة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

وسيحتضن ملعب الملك فهد بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية، فعاليات اللقاء المرتقب بين الكبيرين بنهائي كأس السوبر الأفريقي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد الجزائر

ومن المقرر أن تنقل فعاليات اللقاء المرتقب بين الفريقين، شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات كأس السوبر الأفريقي، في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط، وذلك عبر قناة bein sports hd 4.

كما حصلت قناة السعودية الرياضية SSC على حقوق بث فعاليات المباراة، وذلك من خلال قناة SSC Sports hd 3.

معلق مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في نهائي السوبر

ومن المقرر أن يتولى مهمة التعليق على أحداث النهائي الناري المرتقب بين الفريقين عبر قناة بي إن سبورتس القطرية، المعلق الكبير عصام الشوالي، والذي يتمتع بمكانة خاصة في قلوب الأهلاوية بتعليقاته الشهيرة على أهم مباريات المارد الأحمر في مختلف المسابقات.