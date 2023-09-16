نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبير تحكيمي: كهربا كان يستحق الطرد والأهلي له ركلة جزاء غير محتسبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم الخبير التحكيمي ياسر عبد الرؤوف، الجدل حول الحالات التحكيمية المثيرة في مباراة الأهلي ضد اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الإفريقي.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره اتحاد العاصمة الجزائري، بهدف دون رد في نهائي كأس السوبر الإفريقي، أمس الجمعة.

وأكد ياسر عبد الرؤوف في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "إلغاء هدف كهربا أمام اتحاد العاصمة الجزائري قرار صحيح، فتدخل كهربا مع الحارس كان يستحق بالفعل احتساب مخالفة ضده".

وتابع: "كهربا يستحق الحصول على ركلة جزاء، بعد دفعه داخل منطقة جزاء اتحاد العاصمة ولكن حكم المباراة قام بإتاحة الفرصة، ولا يوجد إتاحة فرصة وهناك ركلة جزاء مستحقة، وكان لا بد أن يتدخل حكم تقنية الفيديو ويؤكد وجود ركلة جزاء".

واختتم: "رضا سليم لم يستحق ركلة جزاء أمام اتحاد العاصمة، وركلة جزاء اتحاد العاصمة التي تم احتسابها على مروان عطية صحيحة، ومحمود كهربا كان يستحق الحصول على إنذار ثان ويتم طرده بسبب الاعتراض المبالغ فيه على حكم اللقاء".