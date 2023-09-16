نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. كولر يفاجئ إمام عاشور ورضا سليم بتصريحات قوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاجئ المدير الفني السويسري مارسيل كولر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الثنائي إمام عاشور ورضا سليم وذلك بعد المشاركة الأولى لهم الرسمية مع المارد الأحمر في نهائي السوبر الإفريقي.

كولر يتغنى بإمام عاشور ورضا سليم

وقال كولر في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الأهلي واتحاد العاصمة:"رضا سليم قدم مباراة جيـدة وشارك بأكتر من فرصة، كما أن إمام قدم مباراة جيدة هو الآخر".

وواصل: "لا بد أن نتفهم ان هذه عناصر جديدة على الفريق وتحتاج إلى وقت كي تنسجم وتتعامل بالريتم الخاص بنا، خاصة وأن إمام كمان كان مصاب لفترة كبيـرة، لكن أنا متأكد أنه عندما يدخل معانا في المباريات مع الوقت.. سيكون إضافة قوية وسيصنع الفارق معنا".

وكان النادي الأهلي قد تلقى الهزيمة على يد فريق اتحاد العاصمة الجزائري بهدف دون رد في نهائي كأس السوبر الإفريقي.