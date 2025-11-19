الرياضة

الأهلي يدرس تعديل عقد محمد هاني ورفع راتبه

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي خالد الغندور، أن لجنة الكرة بالنادي الأهلي، تدرس حاليًا زيادة راتب محمد هاني من خلال تعديل عقده، تقديرًا لدوره الكبير باعتباره أحد كباتن الفريق.

وأضاف الغندور خلال تصريحاته عبر برنامجه ستاد المحور، أن راتب هاني الحالي لا يتخطى 12 مليون جنيه سنويًا، وهو ما ترى اللجنة أنه لا يتناسب مع قيمته الفنية ومكانته داخل الفريق، خاصة في ظل حالة الاستقرار والعطاء المستمر التي يقدمها اللاعب.

