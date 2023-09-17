نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى موعد مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد في الدوري الإسباني 2024 والقنوات الناقلة؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تتجه أنظار عشاقي ومتابعي كرة القدم الإسبانية، نحو موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد المقبلة في بطولة الدوري الإسباني موسم 2023/2024.

موعد مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد في الدوري الإسباني

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد نظيره نادي ريال سوسيداد مساء اليوم الأحد 17 سبتمبر 2023، في الجولة الخامسة من منافسات الدوري الإسباني موسم 2024-2023.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات.

ويسنضيف ملعب سنتياجو برنابيو المباراة المرتقبة بين ريال مدريد ونادي ريال سوسيداد في الجولة الخامسة من منافسات الدوري الإسباني 2024.

تردد القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد نظيره ريال سوسيداد

وتذاع مباراة ريال مدريد ضد نظيره ريال سوسيداد عبر قناة بي إن سبورتس 1 الناقل الحصري لمشاهدة مباريات الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتعليق حفيظ دراجي.

تردد قناة بي ان سبورت beIN Sports Premium 1 الجديد 2023 نايل سات

تردد القناة: 11013.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 3/2.

تردد قناة بي ان سبورت beIN Sports Premium 1 الجديد 2023 عرب سات

التردد: 11547.

القمر الصناعي: عرب سات.

الإستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز 27500.

موقف الفريقين من ترتيب الدوري الإسباني

يحتل نادي ريال مدريد المركز الثاني برصيد 12 نقطة، بينما يأتي نادي ريال سوسيداد في المركز العاشر برصيد 6 نقاط في جدول ترتيب الدوري الإسباني موسم 2023-2024.