نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي في "ورطة" أمام المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الأهلي لمواجهة نظيره المصري، في الجولة الأولى من مباريات الدوري المصري، ويسعى المارد الأحمر لتحقيق الفوز بعد خسارة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

ويغيب محمود كهربا لاعب المارد الأحمر عن المباراة بسبب الإيقاف، فيما يجهز مارسيل كولر المدير الفني للأهلي أنتوني موديست الوافد الجديد للمشاركة أمام المصري البورسعيدي، في أولى جولات الدوري المصري الممتاز.

ونجح المارد الأحمر في التتويج بلقب النسخة الماضية من الدوري المصري الممتاز، بعد غياب موسمين متتاليين عن الفوز ببطولة الدوري، لينجح الزمالك في الفوز بها لمدة موسمين متتاليين.

وانتهت مواجهتي الفريقين في الموسم الماضي من الدوري المصري الممتاز بالتعادل السلبي بين الفريقين بالدورين الأول والثاني.

موعد مباراة الأهلي والمصري في أولى جولات الدوري المصري

ويواجه المارد الأحمر نظيره المصري يوم الثلاثاء المقبل الموافق 19 من سبتمبر الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.