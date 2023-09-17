انت الان تتابع خبر صدمة كروية مزلزلة.. النصر يطرد تاليسكا أمام أنظار الجميع.. فيديو مسرب ينهي مسيرة النجم البرازيلي! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تم تناقل فيديو للاعب البرازيلي أندرسون تاليسكا وهو يستخدم الشيشة على موقع التواصل الاجتماعي "X". وقد أثار هذا الفيديو الجدل وتلقى اللاعب العديد من الانتقادات.

تعتبر هذه الحادثة الأخيرة جزءًا من سلسلة من المشاكل التي واجهها تاليسكا مؤخرًا. وفي ظل هذه الظروف، أظهر المدرب البرتغالي لويس كاسترو بعض المرونة في قرار السماح للاعب بالرحيل.

ومع ذلك، ظهر فيديو جديد يثير المزيد من الأزمات بين الطرفين. وتعرض تاليسكا لانتقادات كبيرة من جماهير نادي النصر في بداية مسيرته، بسبب اهتمامه بالغناء وإطلاق طاقته في مجالات أخرى غير كرة القدم.

يعتبر ظهور الفيديو المسرب للاعب وهو يستخدم الشيشة كنقطة فاصلة في مسيرته مع النادي. وبالتالي، تسعى إدارة النصر لإيجاد طريقة لبيع عقد اللاعب أو إعارته، خاصةً في ظل فتح سوق الانتقالات في العديد من الدول، ولا سيما تركيا.

ويبدو أن نادي بشكتاش التركي لا يزال مهتمًا بشراء عقد تاليسكا أو استعارته، وهو الحل الأخير الذي قد يلجأ إليه النصر في المستقبل القريب.

ووفقًا للتقارير الصحفية، قرر المدير الفني لنادي النصر السعودي كارلوس كاسترو إبقاء أندريه تاليسكا على دكة البدلاء خلال المباريات المقبلة. يبدو أنه يفضل الاعتماد على لاعبين آخرين مثل كريستيانو رونالدو وساديو ماني وعبد الرحمن غريب في خططه الفنية.

أعرب نادي النصر عن رغبته في التخلص من لاعبه تاليسكا خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن اللاعب رفض الرحيل وأكد استمراره في صفوف الفريق. وهذا الموقف وضع النادي في مأزق صعب، حيث يتعين عليه دفع قيمة عقد اللاعب بالكامل إذا أراد التخلص منه.

قيمة عقد تاليسكا تتمثل في راتب سنوي يبلغ 9 ملايين دولار، ويتبقى في عقده 3 مواسم، وبالتالي فإن رحيله سيكلف النادي 27 مليون دولار، أي ما يعادل 100 مليون ريال. وهذا مبلغ ضخم يضع النادي في وضعية صعبة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا.