نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. حوار كولر العالمي وصدمة رونالدو وماني.. ممدوح عباس يحل أزمات الزمالك.. ريال مدريد يواجه سوسيداد والتحقيق في بيع إمام عاشور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "الفجر الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية في السطور التالية:

حوار كولر العالمي مع ترانسفير ماركت

وقال المدرب السويسري في حوار مع موقع ترانسفير ماركت " أريد أخرج أفضل ما لدى لاعبي فريقي، فيجب علي أن أفهمهم كأشخاص، ولا بد لي أيضًا من التعاطف مع همومهم ومشاكلهم، مع بعض اللاعبين، لا يمكنك تحقيق النجاح إلا إذا كنت صارمًا، ولا يمكنك توصيل الفكرة إلا إذا كنت تشع بالدفء والتقارب، أنا مقتنع بأنه لا يمكنك أن تكون ناجحًا كمدرب إلا إذا فهمت نظيرك كشخص، ولكن في الوقت نفسه أوضحت أنك كمدرب لديك فكرة واضحة".

مارسيل كولر

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تصريحات صادمة لرونالدو وماني

وجه اللاعب بسام الحريجي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي اهلي جدة رسالة لجماهير فريقه قبل الموقعة المرتقبة ضد نادي النصر لحساب مباريات الجولة السابعة من بطولة دوري روشن للمحترفين.

وعن مواجهة نادي النصر قال: "مع الاحترام الكامل لكريستسيانو رونالدو وساديو ماني لكني اعتبرهم مثل لاعبي التعاون أو الفتح".

رونالدو وماني

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ممدوح عباس يحل أزمات الزمالك

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن تواجد ممدوح عباس رئيس الزمالك الأسبق داخل مقر القلعة البيضاء منذ قليل للاجتماع مع الدكتور عماد البناني رئيس اللجنة المؤقتة بالنادي الأبيض.

وأوضح المصدر أن ممدوح عباس رئيس النادي الأبيض الأسبق قرر صرف رواتب شهرين لعمال وموظفي نادي الزمالك بقيمة 12 مليون جنيه.

ممدوح عباس

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ريال مدريد يواجه سوسيداد لاستعادة الصدارة

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد نظيره نادي ريال سوسيداد مساء اليوم الأحد 17 سبتمبر 2023، في الجولة الخامسة من منافسات الدوري الإسباني موسم 2024-2023.

ريال مدريد

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الزمالك يطلب 50 ألف مشجع أمام أرتا سولار

أرسل مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة شؤون نادي الزمالك برئاسة الدكتور عماد البناني خطابًا رسميًا لوزارة الداخلية بشأن عدد الحضور الجماهيري في مباراة أرتا سولار الجيبوتي.

الزمالك وأرتا سولار

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التحقيق في بيع إمام عاشور

قال رؤوف جاسر رئيس الزمالك السابق إن مجلس الإدارة المقبل مطالب بالتحقيق في بيع إمام عاشور لميتلاند الدنماركي، مشيرًا إلى أنه ولأول مرة يحصل الوكيل على نسبة من إعادة البيع كما قيل ولم يتم نفي هذه الأنباء.

إمام عاشور