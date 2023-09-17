نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بداية إفريقية حزينة للأندية المصرية.. وبيراميدز الناجي الوحيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بأداء باهت حققت الفرق المصرية، نتائج صادمة في بداية المشوار الإفريقي هذا الموسم باستثناء بيراميدز، الذي يعد الناجي الوحيد من هزائم ممثلي مصر في بطولات إفريقيا.

وافتتح الأهلي، مشوار الأندية المصرية، في الرحلة الإفريقية، بخسارة لقب السوبر الإفريقي، أمام اتحاد العاصمة الجزائري، بهدف.

وفشل القطب الثاني، نادي الزمالك، في تصحيح مسار الأندية المصرية، حيث خسر الفريق الأبيض، مساء أمس السبت، أمام أرتا سولار الحيبوتي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب عزام، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الإفريقية، واقتراب خروجه من البطولة مبكرًا.

وسقط مودرن فيوتشر، في فخ الهزيمة، أمام سينجيدا التنزاني، بهدف دون رد، في المباراة الذي أقيم مساء اليوم الأحد، على ملعب الأخير، ليفشل فريق فيوتشر في تصحيح مسار الأندية المصرية في بداية المشوار الإفريقي.

واستطاع بيراميدز، أن ينجو بسفينة الكرة المصرية ويحفظ بعضا من ماء الوجه، بعد التعادل أمام الجيش الرواندي دون أهداف، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات ذهاب الدور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث سهل الفريق السماوي مهمة العودة، والتي ستقام بنهاية الشهر الجاري، على ستاد الدفاع الجوي.