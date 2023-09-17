انت الان تتابع خبر الفرعون المصري محمد صلاح يفاجئ حارس منتخب مصر بهدية ثمينة غير متوقعة..! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - قدم النجم المصري وقائد منتخب مصر ونجم نادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، هدية لحارس المنتخب المصري محمد صبحي خلال معسكر الفراعنة التحضيري لمواجهة تونس الودية اليوم الثلاثاء. ونشر محمد صبحي صورة الهدية التي قدمها له محمد صلاح على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". وتتضمن الهدية زوجًا من الأحذية وقفازًا، وعلق صبحي على الصورة معبرًا عن شكره لصلاح على الهدية. انضم محمد صلاح إلى معسكر المنتخب المصري يوم الأحد، بعد أن منحه المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا إعفاءً من المشاركة في مباراة إثيوبيا يوم الجمعة الماضي في ختام تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية. وفاز المنتخب المصري على المنتخب الإثيوبي بهدف نظيف، ورفع رصيده إلى 15 نقطة في صدارة مجموعته في تصفيات البطولة التي ستقام في كوت ديفوار في بداية العام المقبل.