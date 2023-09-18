ليس لصرف المكافآت.. السبب الحقيقي وراء تواجد ممدوح عباس بنادي الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - قام ممدوح عباس رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق، بزيارة إلى مقر القلعة البيضاء اليوم الأحد، مما أثار العديد من التساؤلات والإشاعات حول أسباب هذه الزيارة.

السبب الحقيقي وراء تواجد ممدوح عباس بنادي الزمالك



ومن جانبه كشف الدكتور عماد البناني رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير شؤون الزمالك والمدير التنفيذي للنادي، سبب هذه الزيارة.



وقال البناني في تصريحات خاصة: "ممدوح عباس تواجد بالفعل اليوم بمقر نادي الزمالك، ولكن السبب الحقيقي وراء هذه الزيارة هو الاستفسار على عضويته فقط".



وتابع: "ممدوح عباس كان يرغب في الاستفسار عن عضويته بنادي الزمالك، وذلك لدفع أي متأخرات عليه".



وشدد المدير التنفيذي لنادي الزمالك: "لم يحدث تمامًا أن ممدوح عباس قام بدفع مستحقات أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي".



واختمم البناني: "لا أعلم من مصدر المعلومات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة".

