ريال مدريد يستعيد صدارة الليجا بعد فوزه على سوسيداد

حقق ريال مدريد الانتصار بنتيجة (2-1) خلال مواجهة ريال سوسيداد، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الليجا، على ملعب "سانتياجو برنابيو".

وسجل لريال مدريد فيدي فالفيردي في الدقيقة 46، وخوسيلو في الدقيقة 60، بينما سجل لريال سوسيداد أندير بارينتشيا في الدقيقة 5.

وبهذا الانتصار يستعيد ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الليجا برصيد 15 نقطة، وبفارق نقطتين عن الوصيف برشلونة، بينما تجمد رصيد ريال سوسيداد عند 6 نقاط في المركز الحادي عشر.

بدأت المباراة بضغط من الضيوف، ونجح أندير بارينتشيا في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 5، حيث تلقى كرة عرضية داخل المنطقة من كوبو وسدد كرة تصدى لها الحارس كيبا قبل أن ترتد منه ويضعها لاعب سوسيداد في الشباك.

وحاول رودريجو مهاجم ريال مدريد العودة في النتيجة، إذ تلقى تمريرة بينية من الإنجليزي بيلينجهام وانطلق وسدد كرة أرضية وصلت بين أحضان الحارس أليكس ريميرو في الدقيقة 6.

وأضاف كوبو الهدف الثاني لريال سوسيداد، في الدقيقة 10، لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل على الياباني.

وكاد مينديز أن يضيف الهدف الثاني لسوسيداد في الدقيقة 12، بتصويبة صاروخية لامست القائم الأيمن للحارس كيبا.

وجاءت أخطر فرصة لريال مدريد في الدقيقة 16، حيث انطلق كارفاخال ومرر كرة عرضية نحو بيلينجهام الذي سدد مباشرة لكن الكرة ارتطمت بالعارضة الأفقية لترتد أمام ألابا الذي حاول التسديد بركلة مزدوجة لكن مرت بعيدا عن المرمى.

ومرر بيلينجهام كرة ساقطة نحو كارفاخال داخل المنطقة، والذي سدد على الطائر لمباغتة الحارس ريميرو والذي تألق في التصدي في الدقيقة 18.

وحاول بيلينجهام التسديد من داخل المنطقة في الدقيقة 25، لكن الحارس ريميرو تصدى لها بسهولة.

وأرسل كوبو كرة عرضية داخل المنطقة، نحو ميكيل ميرينو الذي سدد بالرأس كرة تألق كيبا في التصدي لها، في الدقيقة 31.

وانتهى الشوط الأول بتقدم ريال سوسيداد بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني، نجح فيدي فالفيردي في تسجيل هدف التعادل لريال مدريد في الدقيقة 46، إذ تلقى تمريرة عرضية من الطرف الأيسر عبر فران جارسيا وصوب أقصى يمين الحارس ريميرو.

وأضاف خوسيلو الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 60، إذ تلقى تمريرة عرضية من فران جارسيا وارتقى وسدد في شباك الحارس ريميرو.

واحتسب حكم المباراة ركلة حرة مباشرة لريال مدريد، على حدود منطقة الجزاء، انبرى لتنفيذها توني كروس، الذي سدد كرة لامست القائم الأيسر للحارس ريميرو في الدقيقة 70.

وحافظ لاعبو ريال مدريد على التقدم في النتيجة في الربع ساعة الأخيرة من المباراة، ودون أي خطورة تذكر من سوسيداد

النثدر- موقع كوورة