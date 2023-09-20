نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة مباراة مانشستر سيتي وسرفينا زفيزدا الثلاثاء 19-9-2023 في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتح الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي مشواره في بطولة دوري أبطال أوروبا، بفوز كبير على نظيره فريق سرفينا زفيزدا، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد وذلك في المباراة التي أقيمت بينهما منذ قليل ضمن منافسات الجولة الأولى من الشامبيونزليج.

أهداف مباراة مانشستر سيتي وسرفينا زفيزدا في دوري أبطال أوروبا

وتمكن اللاعب بوكاري نجم فريق سرفينا زفيزدا، من تسجيل الهدف الأول لفريقه في شباك ايدرسون حارس مرمى السيتي في الدقيقة 40.

وفي الدقيقة 47 من عمر الشوط الثاني، تمكن ألفاريز لاعب فريق مانشستر سيتي من تسجيل الهدف الأول لفريقه، بعد تسديدة قوية سكنت الشباك.

وسجل بعد ذلك ألفاريز الهدف الثاني لفريق مانشستر سيتي، عند الدقيقة 60 من أحداث الشوط الثاني من المباراة.

وفي الدقيقة 73 من عمر الشوط الثاني، سجل رودري الهدف الثالث لفريقه مانشستر سيتي، بعد تسديدة رائعة سكنت شباك حارس مرمى فريق سرفينا زفيزدا.

