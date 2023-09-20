نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لامين يامال يدخل تاريخ برشلونة ودوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق لامين يامال لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، رقم قياسي في بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد مشاركته مع البلوجرانا في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وحقق نادي برشلونة الإسباني فوزًا كبيرًا على نظيره فريق أنتويرب البلجيكي، بخمسة أهداف مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

رقم قياسي لـ لامين يامال

حيث أصبح لامين يامال أصغر لاعب يشارك مع نادي برشلونة الإسباني في بطولة دوري أبطال أوروبا.

كما أن لامين يامال أصبح ثاني أصغر لاعب مشاركة في تاريخ دوري أبطال أوروبا، بعمر 16 سنة و68 يوما، بعد يوسوفا موكوكو صاحب الـ16 سنة و18 يوما.