نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. موعد مشاركة أحمد فتوح مع الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يفقد المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسيريو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك خدمات الظهير الأيسر الدولي أحمد فتوح أمام بيراميدز في افتتاحية مباريات الفارس الأبيض بالدوري المصري.

مشاركة فتوح في تدريبات الزمالك

وأنهى أحمد فتوح الظهير الأيسر لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك البرنامج التأهيلي الخاص الذي خضع له في الفترة الأخيرة بعد إصابته في عضلات البطن خلال معسكر المنتخب الوطني في فترة التوقف الدولي الأخيرة.

ومن المقرر أن يشارك أحمد فتوح في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عقب مواجهة بيراميدز بدوري النيل 2023-2024.

وفي سياق آخر، يحل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسيريو ضيفا ثقيلا مساء اليوم الخميس على منافسه بيراميدز ضمن إطار منافسات الجولة الأولى من دوري النيل.

وتنطلق صافرة مباراة الزمالك ضد بيراميدز في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ويمكنك مشاهدة اللقاء عبر شاشة أون تايم سبورتس.