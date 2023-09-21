عاجل.. تشكيل مودرن فيوتشر لمواجهة فاركو في دوري نيل

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، عن تشكيل الفريق لمواجهة فاركو بالدوري.

تشكيل مودرن فيوتشر الرسمي لمواجهة فاركو

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

دفاع: عمر كمال، خالد رضا، محمود رزق، باسم علي

وسط: غنام محمد، باباتوندي بيلو، ناصر ماهر، كاجالي درامي، عبد الكبير الوادي

هجوم: أحمد عاطف

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمود حمدي، محمد ربيعة، طارق طه، محمد نصير، علي زعزع، أحمد رفعت، محمد فاروق، مروان محسن، عمر السعيد

ويحل بعد قليل وفي تمام الرابعة عصرًا، على ملعب برج العرب، فريق مودرن فيوتشر، ضيفًا على فريق فاركو، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز ٢٠٢٣-٢٠٢٤.