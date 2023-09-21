نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجولة 6 من الليجا.. برشلونة يستضيف سيلتا فيغو.. وديربي مدريد بين ريال وأتليتكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق مساء غدًا الجمعة مباريات الجولة السادسة من الدوري الإسباني بمواجهة تجمع فريقي أتلتيك بلباو وديبورتيفو الأفيس.

ويتصدر ريال مدريد جدول الترتيب برصيد 15 نقطة، بينما يحتل فريق برشلونة المركز الثاني برصيد 13 نقاط بفارق الأهداف عن جيرونا صاحب المركز الثالث بنفس عدد النقاط.

الجولة السادسة من الدوري الإسباني

وستُقام مباريات الجولة السادسة من الدوري الإسباني على مدى أربعة أيام، وذلك كالتالي:

مباريات الجمعة:

ديبورتيفو ألافيس يستضيف أتلتيك بلباو على ملعب مينديزوروزا في تمام العاشرة مساءا.

مباريات السبت:

جيرونا يواجه ريال مايوركا على ملعب مونتيليفي في تمام الثالثة عصرا.

ويواجه أوساسونا نظيره إشبيلية على ملعب آل سادار في تمام الخامسة والربع مساءا.

ويلعب برشلونة أمام سيلتا فيغو على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا.

ويستضيف ألميريا نظيره فالنسيا على ملعب ألعاب البحر الأبيض المتوسط في تمام العاشرة مساءا.

مباريات الأحد:

ويواجه ريال سوسييداد نظيره خيتافي على ملعب انويتا في تمام الثالثة عصرا.

ويقابل رايو فاليكانو نظيره فياريال على ملعب تيريزا ريفيرو في تمام الخامسة والربع مساءا.

ويواجه ريال بيتيس نظيره قاديش على ملعب بينتو فيامارين في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا.

ويلعب لاس بالماس أمام نظيره غرناطة على ملعب دي جران كاناريا في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا.

ويلعب أتليتكو مدريد امام نظيره ريال مدريد على ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو في تمام العاشرة مساءا.

