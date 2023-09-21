نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الاتحاد الرسمي لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن طارق العشري، المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا في المباراة التي ستقام مساء اليوم الخميس على استاد "الإسكندرية"، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري 2023-2024.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة الاتحاد وسيراميكا في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، الخامسة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل الاتحاد الرسمي لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع: هشام صلاح، سيف تقا، محمود شبانة، كريم الديب.

خط الوسط: مورو ساليفو، خالد الغندور، بلال السيد.

خط الهجوم: مابولولو، أحمد عيد، رجب عمران.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: عمر صلاح، أحمد ياسين، أحمد غنيم، فرانك الان، هاني الطامي، أحمد الشيخ، عمرو صلاح، بيكالي أوبامي، أحمد عادل "ميسي".

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد السكندري ضد سيراميكا في الدوري المصري

تذاع مباراة الاتحاد السكندري ضد سيراميكا كليوباترا مساء اليوم الخميس، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة الدوري المصري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا On time sports 2HD.