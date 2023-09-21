انت الان تتابع خبر انتصار مثير ومبهر: ليفربول يسحق وولفرهامبتون بثلاثة أهداف مذهلة تحمل بصمة الأسطورة محمد صلاح! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - عبّر المدير الفني لفريق ليفربول، يورغن كلوب، عن تأسفه للأداء البطيء لفريقه في الشوط الأول من مباراتهم أمام وولفرهامبتون، ولكنه أشاد بروح القتال التي أظهرها الفريق في الشوط الثاني.

تمكن ليفربول من تحقيق فوزه الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن سجل وولفرهامبتون هدفه الوحيد في المباراة.

سيطر وولفرهامبتون على المباراة في الشوط الأول وتمكنوا من تسجيل هدفهم الأول بشكل جيد عن طريق هوانغ هيتشان بتمريرة من بيدرو نيتو. بعد استراحة الشوطين، تحسن أداء ليفربول وتمكنوا من التعادل بفضل هدف كودي غاكبو من تمريرة عرضية من محمد صلاح.

تمكن أندي روبرتسون من تحقيق تقدم ليفربول للمرة الأولى في المباراة في الدقيقة 85، وهذا كان ظهوره الـ200 في الدوري الإنجليزي الممتاز. وفي الوقت المحتسب بدل الضائع من المباراة، سدد هارفي إليوت رمية تسديدة ارتطمت بلاعب وولفرهامبتون هيوغو بوينو ودخلت الشباك، مما أدى إلى فوز ليفربول.