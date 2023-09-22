نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصريحات قوية تشافي قبل مواجهة سيلتا فيجو في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، على مواجهة فريقه غدًا أمام سيلتافيجو ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

تصريحات تشافي قبل مواجهة سيلتا فيجو

تشافي قال في المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء الغد:"بالنسبة لنا، الجو في مونتخويك هام للغاية بالنسبة لنا، نشعر وكأننا في المنزل، على الرغم من أنه بالطبع ليس الكامب نو".

وأضاف:"لقد فزنا في جميع المباريات، واثنين منها من بينها كانت فوزًا مقنعًا، ولكن مواجهة سيلتا ستكون صعبة".

وتابع:"تمت عملية التجديد منذ أيام. سيتم الإعلان عنه قريبا. لا أعرف متى، لكن الأمر قد انتهى وجددت".

وزاد:"بالإضافة إلى التعاقدات الجديدة، لدينا العديد من اللاعبين الذين تحسنوا كثيرًا منذ العام الماضي مثل جافي، كوندي، كريستنسن، كما أن اللاعبين الجدد يساعدوننا. عندما يكون لديك لاعبين جيدين كل شيء يتحسن".

وأشار:"وصلنا في وقت صعب، مع ظروف صعبة، قامت الإدارة الرياضية والفريق بالعمل بشكل جيد جدًا. تم الفوز بلقبين هامين العام الماضي، لكنها ما زالت عملية مستمرة".

وواصل:" في السنة الأولى، أظهرنا بالفعل امور إيجابية وفي هذا الموسم يجب أن نكون الحسم".

وأردف:"أشعر بالدعم من الرئيس، خاصة في الأوقات الصعبة. أشعر بالقوة والثقة الكبيرة، نحن في لحظة جيدة، ولكننا لا يمكن أن نتوقف عن العمل للحفاظ على هذا النجاح".

وتطرق تشافي للحديث عن لاعبه المتألق مؤخرًا جواو فيليكس قائلًا:"إنه يتعاون بشكل جيد للغاية ويمكنه أن يكون لاعب خط وسط آخر بين الخطوط أيضًا، لا يستفيد روبرت منه فقط، ولكن أيضًا الفريق بأكمله، أوريول وجافي وغوندوغان يسجلون الأهداف أيضًا، هناك لاعبون كرة قدم على مستوى عالٍ وهذا أمر جيد للمنافسة".

وأوضح:"الأمر يتعلق بالتنافسية غدا، الثلاثاء، الأربعاء... علينا أن نأخذ الأمور خطوة بخطوة، يجب ألا ننجرف وراء الأمور مبكرا جدا. الهدف الآن هو الحفاظ على مستوى اللعب والنتائج، لا يمكننا التنبؤ بأي شيء".

وزاد:"من المهم دائمًا أن تكون في الصدارة، إذا فزنا غدًا فسنضغط على ريال مدريد. علينا أن نلعب مباراة جيدة، الشيء الأكثر أهمية هو ما في أيدينا".

واستطرد:"الشيء الأكثر أهمية أمام سيلتافيجو هو فتح الملعب. عليك الذهاب إلى المساحات للتغلب على دفاعهم المكون من خمسة لاعبين، ولكن أيضًا الهجوم من الداخل، يجب أن يكون لديك بدائل لتعطيل التكتل الدفاعي".

وعن مستقبل جواو فيليكس وكانسيلو قال:"لا يزال مبكرًا، دعونا نرى، هناك العديد من التحولات والمنعطفات، نحن سعداء بجواو فيليكس، إنه سعيد ويستمتع بوقته. أرى كانسيلو في نفس الوضع أيضًا، أتمنى أن يستمر كلاهما على هذا الطريق".

وأكمل:"أرى أن البقاء في برشلونة لمدة 15 عامًا أمر معقد، هذا برشلونة وهنا المتطلبات لا تصدق... آمل أن أتمكن من البقاء هنا لسنوات عديدة، أنا في المنزل وأنا سعيد جدًا، لكن 15 عامًا صعبة".

